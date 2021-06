Frambouhans Frambouhans Doubs, Frambouhans Rando accompagnée : Les »P’tits crapahuteurs explorateurs » à la découverte des tourbières mystérieuses Frambouhans Frambouhans Catégories d’évènement: Doubs

Rando accompagnée : Les »P'tits crapahuteurs explorateurs » à la découverte des tourbières mystérieuses 2021-07-27 – 2021-07-27

Frambouhans Doubs Frambouhans 2.5 EUR Partez en famille à la découverte des tourbières mystérieuses avec Patrick, accompagnateur diplômé qui vous amènera à la recherche d’un trésor naturel dans un écrin de verdure. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. tourisme@payshorloger.com +33 3 81 64 11 88 Partez en famille à la découverte des tourbières mystérieuses avec Patrick, accompagnateur diplômé qui vous amènera à la recherche d’un trésor naturel dans un écrin de verdure. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frambouhans Étiquettes évènement : Autres Lieu Frambouhans Adresse Ville Frambouhans lieuville 47.21697#6.76624