Rando accompagnée « Contrebandiers » station de loisirs »La Combe Saint Pierre » Charquemont, jeudi 25 avril 2024.

Empruntez les sentiers utilisés jadis par les contrebandiers et découvrez le site des Échelles de la Mort.

Randonnée accompagnée et commentée par Patrick, accompagnateur en montagne. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. Randonnée de 12 km et 600 m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25

station de loisirs »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourisme@payshorloger.com

