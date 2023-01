Rando à Saint-Bandry Saint-Bandry Saint-Bandry Saint-Bandry Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Bandry

Rando à Saint-Bandry Saint-Bandry, 12 mars 2023

2023-03-12 – 2023-03-12 Saint-Bandry

Aisne Saint-Bandry 0 0 Consultez l’association APCV pour connaître les précisions sur le parcours, ainsi que l’heure et lieu de départ. Renseignements : 06 08 34 35 33 – e-mail : apcv.retzenvalois@gmail.com Saint-Bandry

