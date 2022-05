Rando à roulettes Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 7 mai 2022, rendez-vous dès 19h30 chaussée de l’hôtel de ville, à proximité de l’hôtel de ville pour une nouvelle édition des randos à roulettes sur le thème flashy fluo.** En roller, trottinette (non électrique !) ou vélo, venez seul, entre amis ou en famille vous balader dans les rues de Villeneuve d’Ascq vêtus de couleurs fluo ! ### Les parcours : Deux boucles sont proposées : * Une boucle de 5 à 6 km, puis retour chaussée de l’hôtel de ville * Départ pour une deuxième boucle de 12km ### Inscriptions : * Inscriptions sur place à 19h30 * Départ : 20h * Retour vers 22h30. Organisée en partenariat avec Roll in Lille et l’OMS ### Infos pratiques : Protection conseillée pour les adultes et obligatoires pour les mineurs (casques, genouillères, coudières, protège-poignets)

Gratuit – Inscription sur place

