le vendredi 9 juillet à 13:30

Cette activité est proposée par l’association Astuce Votre guide vous donne rendez-vous pour un embarquement au bord de la Décidée à la découverte de la nature sur le canal de Roubaix et des secrets des bateliers. ( **N’oubliez pas la gourde, les baskets et la casquette !** ) Inscription au 06.17.65.92.49. 18 places disponibles.

au bord de la Décidée Jardins du Hêtre 42 avenue d'Alsace, Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T13:30:00 2021-07-09T15:30:00

