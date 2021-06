Vignacourt Vignacourt 80650, Vignacourt Rando à la ferme Vignacourt Vignacourt Catégories d’évènement: 80650

Vignacourt 80650 Vignacourt 8 Les agriculteurs du Réseau Bienvenue à la Ferme de notre secteur organisent une balade agri-culturelle le dimanche 27 juin 2021 de 9h00 à 13h00 entre Vignacourt et Canaples. 2 parcours possibles :

– Départ d’Hortipassion à Vignacourt : 9h-13h : 15km au programme

– Départ de la Chèvrerie de Canaples : 11h-13h : 7 km au programme Au programme : découverte du patrimoine, découverte florale, atelier sur une culture, safari à la chèvrerie, dégustation de produits locaux, apéritif 100% fermier…. Tarif : 8€ tout compris / 4€ pour les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions obligatoire auprès de la Chèvrerie ou d’Hortipassion. Un moment convivial et ludique autour des saveurs, de la nature et des savoir faire du terroir. Renseignements au 06 13 11 39 23

