2022-06-19 – 2022-06-20

Voiteur Jura Voiteur Jura 3 EUR Journée de randonnée pédestre organisée par le Comité Départemental de la Randonnée. Départ : Centre du village Départs libre de

8h à 10h30 : grand Circuit

8h à 12h : autres circuits Ravitaillements sur le parcours – Petite restauration et buvette sur place marguetm@orange.fr +33 3 84 87 08 83 https://jura.ffrandonnee.fr/ Journée de randonnée pédestre organisée par le Comité Départemental de la Randonnée. Départ : Centre du village Départs libre de

