Romans 79260 Romans Randin’Etoile à ROMANS

Organisé par l’Association Gym volontaire

Samedi 11 Juin à partir de 18h.

Départ du Village “Les Fontenelles” Suivre les flèches

Marche-Repas en Etoile, environ 15 km

Tarifs : 15 € adultes / 7 € moins de 10 ans

Infos et réservations : 06.09.31.19.17

+33 6 09 31 19 17

