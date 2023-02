Rand’Haut Dioise VTT – 1ère édition Montlaur-en-Diois Montlaur-en-Diois Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Montlaur-en-Diois EUR 10 10 Rando VTT 100% décontractée sur des secteurs peu fréquentés: le Haut-Diois (Montlaur-Luc-Miscon). Buvette sur place. Plat chaud offert par Diois-Salaisons aux participants. 2 parcours proposés:

– La Merguez 40 km – 110 m D+

– La Caillette 25 km – 600 m D+ LA RAND’HAUT DIOISE VTT, 7 MAI 2023 Montlaur-en-Diois

