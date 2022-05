Rand’eau Souleuvre à Montchauvet Souleuvre en Bocage, 22 mai 2022, Souleuvre en Bocage.

Rand’eau Souleuvre à Montchauvet Montchauvet Mairie Souleuvre en Bocage

2022-05-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-22 Montchauvet Mairie

Souleuvre en Bocage Calvados

Le CPIE des Collines normandes vous propose une randonnée à la découverte du site Natura 2000 “Bassin de la Souleuvre”. Au départ de la Mairie de Montchauvet.

Sur un parcours d’environ 6 km (2h) entre boisements et vallées, ce sera l’occasion pour tous de découvrir nos paysages bocagers et nos rivières, ainsi que les espèces aquatiques qui y vivent. Il sera aussi question du rôle des haies, du lien entre paysage et qualité de l’eau…

Le CPIE des Collines normandes vous propose une randonnée à la découverte du site Natura 2000 “Bassin de la Souleuvre”. Au départ de la Mairie de Montchauvet.

Sur un parcours d’environ 6 km (2h) entre boisements et vallées, ce sera l’occasion pour…

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 https://www.cpie61.fr/

Le CPIE des Collines normandes vous propose une randonnée à la découverte du site Natura 2000 “Bassin de la Souleuvre”. Au départ de la Mairie de Montchauvet.

Sur un parcours d’environ 6 km (2h) entre boisements et vallées, ce sera l’occasion pour tous de découvrir nos paysages bocagers et nos rivières, ainsi que les espèces aquatiques qui y vivent. Il sera aussi question du rôle des haies, du lien entre paysage et qualité de l’eau…

Montchauvet Mairie Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-05-02 par