Rand’eau Sortie Natura 2000 Mairie du Cercueil Le Cercueil, dimanche 9 juin 2024.

Rand’eau Sortie Natura 2000 Au fil de l’eau, nous vous emmenons à la découverte des milieux et espèces qui peuplent la haute vallée de l’Orne et ses affluents. Dimanche 9 juin, 10h30 Mairie du Cercueil Gratuit // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Mairie du Cercueil // Equipement: Chaussures de marche + Pique-nique

Au fil de l’eau, nous vous emmenons à la découverte des milieux et espèces qui peuplent la haute vallée de l’Orne et ses affluents. Sur un parcours de 10 km, jalonné de paysages contrastés, nous emprunterons les chemins bocagers et forestiers qui composent ce territoire riche d’une belle diversité. Un moment convivial à partager ensemble pour mieux comprendre ce secteur en partie classé Natura 2000. Dès 10 ans

Mairie du Cercueil Le Cercueil Le Cercueil 61500 Orne Normandie

