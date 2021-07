Stenay Stenay Meuse, Stenay RAND’EAU MEUSE A STENAY – BALADE LIBRE Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

RAND’EAU MEUSE A STENAY – BALADE LIBRE Stenay, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Stenay. RAND’EAU MEUSE A STENAY – BALADE LIBRE 2021-07-09 17:30:00 – 2021-07-09 Rue du Port Capitainerie – Port de plaisance

Stenay Meuse Venez découvrir la Meuse en canoë à Stenay. Du port de Stenay aux déversoirs – Parcours libre. Une occasion unique de découvrir la grande richesse du fleuve : sa faune et sa flore caractéristiques, mais aussi son histoire depuis les premiers peuplements jusqu’aux aménagements contemporains pour en contrôler le cours. Dans tous les cas, vous savourerez des moments hors du temps. Réservation obligatoire. nathalie@patrimoinesdardennes.fr +33 6 60 95 58 16 https://patrimoinesdardennes.fr/visite-guidee/randeau-meuse-a-stenay/ Sabrina Provost dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Stenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Stenay Adresse Rue du Port Capitainerie - Port de plaisance Ville Stenay lieuville 49.49109#5.18325