Rand'eau Bec Corbin Ménil-Hermei, 8 mai 2022

Rand’eau Bec Corbin Parking Eglise Ménil-Hermei

2022-05-08 10:30:00

Ménil-Hermei Orne Ménil-Hermei

Cette randonnée-pique-nique sur une journée s’articulera autour de la biodiversité du site Natura 2000 de la Vallée de l’Orne et ses affluents et du patrimoine culturel local, le tout sur une boucle de 7 km.

Prévoir chaussures de marche et pique-nique (parcours de 7 km dénivelé de 100 m)

Réservation obligatoire

+33 2 33 35 02 91

Parking Eglise Ménil-Hermei

