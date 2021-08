Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Rand’eau Aquatonic Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Rand’eau Aquatonic Trégastel, 25 août 2021, Trégastel. Rand’eau Aquatonic 2021-08-25 17:00:00 – 2021-08-25 19:00:00

Trégastel Côtes d’Armor Profitez pleinement des vertus de l’eau de mer. Revêtus d’une confortable combinaison, vivez une rand’eau, réel activateur de bien-être. Découvrez la côte sans perdre pied ! Cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel de belles lumières marines, au cœur d’un granit fantastique… – Equipement fourni.

Maillot et serviette de bain, cordon de lunettes, bonnet de laine Profitez pleinement des vertus de l’eau de mer. Revêtus d’une confortable combinaison, vivez une rand’eau, réel activateur de bien-être. Découvrez la côte sans perdre pied ! Cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel de belles lumières marines, au cœur d’un granit fantastique… – Equipement fourni.

Maillot et serviette de bain, cordon de lunettes, bonnet de laine dernière mise à jour : 2021-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Ville Trégastel lieuville 48.81933#-3.50344