Rand’Eau à la découverte de notre eau potable Rocquefort Rocquefort Catégories d’évènement: Rocquefort

Seine-Maritime

Rand’Eau à la découverte de notre eau potable Rocquefort, 13 juillet 2022, Rocquefort. Rand’Eau à la découverte de notre eau potable Rocquefort

2022-07-13 – 2022-07-13

Rocquefort Seine-Maritime Rocquefort Savez-vous d’où provient l’eau potable de notre territoire ? Vient-elle de la rivière de la Durdent, d’une nappe phréatique ? Peut-on directement la boire, faut-il la traiter ? Où est-elle stockée ? Que fait-on pour la protéger et éviter les pollutions ? Voici toute une série de questions auxquelles Elodie Proust, animatrice au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central nous répondra lors de cette balade pédagogique. Départ du parking de la Salle des Fêtes « Roncaro » d’Héricourt-en-Caux.

N’oubliez pas votre gourde ! Savez-vous d’où provient l’eau potable de notre territoire ? Vient-elle de la rivière de la Durdent, d’une nappe phréatique ? Peut-on directement la boire, faut-il la traiter ? Où est-elle stockée ? Que fait-on pour la protéger et éviter les… Savez-vous d’où provient l’eau potable de notre territoire ? Vient-elle de la rivière de la Durdent, d’une nappe phréatique ? Peut-on directement la boire, faut-il la traiter ? Où est-elle stockée ? Que fait-on pour la protéger et éviter les pollutions ? Voici toute une série de questions auxquelles Elodie Proust, animatrice au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central nous répondra lors de cette balade pédagogique. Départ du parking de la Salle des Fêtes « Roncaro » d’Héricourt-en-Caux.

N’oubliez pas votre gourde ! Rocquefort

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Rocquefort, Seine-Maritime Autres Lieu Rocquefort Adresse Ville Rocquefort lieuville Rocquefort Departement Seine-Maritime

Rocquefort Rocquefort Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocquefort/

Rand’Eau à la découverte de notre eau potable Rocquefort 2022-07-13 was last modified: by Rand’Eau à la découverte de notre eau potable Rocquefort Rocquefort 13 juillet 2022 Rocquefort seine-maritime

Rocquefort Seine-Maritime