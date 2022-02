Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière, 25 septembre 2022, Saint-Pardoux-la-Rivière. Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière

2022-09-25 08:00:00 – 2022-09-25

Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne Saint-Pardoux-la-Rivière Randonnée pédestre autour de Saint Pardoux la Rivière

2 circuits sont proposés 8 ou 13 km

Rendez-vous à partir de 8h pour le café.

Départ sur les circuits 9h, un ravitaillement et des boissons vous

seront proposés sur les circuits. Au retour petit moment de

convivialité sera à votre disposition Randonnée pédestre autour de Saint Pardoux la Rivière. 2 circuits : 8 ou 13 km +33 6 09 31 91 84 Randonnée pédestre autour de Saint Pardoux la Rivière

2 circuits sont proposés 8 ou 13 km

Rendez-vous à partir de 8h pour le café.

Départ sur les circuits 9h, un ravitaillement et des boissons vous

seront proposés sur les circuits. Au retour petit moment de

convivialité sera à votre disposition OTPN

Saint-Pardoux-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pardoux-la-Rivière Autres Lieu Saint-Pardoux-la-Rivière Adresse Ville Saint-Pardoux-la-Rivière lieuville Saint-Pardoux-la-Rivière Departement Dordogne

Saint-Pardoux-la-Rivière Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pardoux-la-riviere/

Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière 2022-09-25 was last modified: by Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière Saint-Pardoux-la-Rivière 25 septembre 2022 Dordogne Saint-Pardoux-la-Rivière

Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne