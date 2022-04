Rand’Autheuil Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Rand’Autheuil Tourouvre au Perche, 18 septembre 2022, Tourouvre au Perche. Rand’Autheuil Cour de la Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche

2022-09-18 – 2022-09-18 Cour de la Mairie AUTHEUIL

Tourouvre au Perche Orne Le comité des fêtes d’Autheuil organise les Rand’Autheuil avec des randonnées pédestres, équestre, VTT, balades à vélo selon 4 circuits pour découvrir Autheuil et ses environs. Participation : 5€ (collation du matin et verre de l’amitié compris). Inscription obligatoire pour les participants. Parallèlement, de 9h30 à 13h, marché de producteurs locaux avec démonstration de danse country, et restauration , buvette sur place à partir de 12h30 (ouvert à tous) Accueil à partir de 8h30, départ à 9h et retour vers 12h30 Le comité des fêtes d’Autheuil organise les Rand’Autheuil avec des randonnées pédestres, équestre, VTT, balades à vélo selon 4 circuits pour découvrir Autheuil et ses environs. Participation : 5€ (collation du matin et verre de l’amitié compris)…. +33 2 33 73 57 55 Le comité des fêtes d’Autheuil organise les Rand’Autheuil avec des randonnées pédestres, équestre, VTT, balades à vélo selon 4 circuits pour découvrir Autheuil et ses environs. Participation : 5€ (collation du matin et verre de l’amitié compris). Inscription obligatoire pour les participants. Parallèlement, de 9h30 à 13h, marché de producteurs locaux avec démonstration de danse country, et restauration , buvette sur place à partir de 12h30 (ouvert à tous) Accueil à partir de 8h30, départ à 9h et retour vers 12h30 Cour de la Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche

