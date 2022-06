RAND’ASTRO Herpelmont Herpelmont Catégories d’évènement: 88600

Herpelmont

RAND’ASTRO Herpelmont, 22 juillet 2022, Herpelmont. RAND’ASTRO Parking face à la Mairie 333 grande rue Herpelmont

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 23:00:00 Parking face à la Mairie 333 grande rue

Herpelmont 88600 Herpelmont 15 EUR Après une courte balade, Valéry POIROT, guide accompagnateur de montagne, vous amènera à la découverte de l’astronomie. Séance d’observation du ciel à l’aide de matériel léger d’astronomie; lecture du ciel et de la voûte céleste vous attendent pour cette soirée. Chaussures de marche et vêtement adapté à la sortie nocturne recommandés.

Rdv parking face à la Mairie de Herpelmont, puis reprise des véhicules pour rejoindre de départ de la balade.

À partir de 7 ans. +33 3 29 50 51 33 Parking face à la Mairie 333 grande rue Herpelmont

dernière mise à jour : 2022-06-02 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: 88600, Herpelmont Autres Lieu Herpelmont Adresse Parking face à la Mairie 333 grande rue Ville Herpelmont lieuville Parking face à la Mairie 333 grande rue Herpelmont Departement 88600

Herpelmont Herpelmont 88600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herpelmont/

RAND’ASTRO Herpelmont 2022-07-22 was last modified: by RAND’ASTRO Herpelmont Herpelmont 22 juillet 2022 88600 Herpelmont

Herpelmont 88600