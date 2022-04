Rand’Araux Araux Araux Catégories d’évènement: Araux

Pyrénées-Atlantiques

Rand’Araux Araux, 8 mai 2022, Araux. Rand’Araux Araux

2022-05-08 – 2022-05-08

Araux Pyrénées-Atlantiques Araux EUR 5 5 Le comité des fêtes d’Araux organise son traditionnel Rand’Araux.

Quatre parcours de randonnées vous sont proposés 6, 11, 14 et 18 km.

L’accueil des participants se fera à la salle multi activités du village d’Araux à partir de 8h avec un café offert. Les 3 parcours les plus longs bénéficieront d’un ravitaillement. Le comité des fêtes d’Araux organise son traditionnel Rand’Araux.

Araux

dernière mise à jour : 2022-04-23

