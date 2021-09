Randan Domaine royal de Randan Puy-de-Dôme, Randan Randan fait son cirque Domaine royal de Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Randan

Randan fait son cirque Domaine royal de Randan, 19 septembre 2021, Randan. Randan fait son cirque

Domaine royal de Randan, le dimanche 19 septembre à 14:00

À l’occasion de son bicentenaire, le Domaine royal de Randan, paradis de verdure et d’histoires, ouvre ses portes aux artistes de cirque. Funambule, acrobates, jongleurs, musiciens, magicien, aériens et clown dessinent un paysage vivant fait de prouesses et de poésie. Des déambulations et des spectacles fixes vous seront proposés tout au long de l’après-midi. Entrée gratuite. Félix Tampon, Auguste maître de cérémonie, orchestre cette GARDEN-CIRCUS hors norme. Le temps d’une après-midi, le cirque d’aujourd’hui fait étape au Domaine de Randan ! Directeur artistique et clown : Alain Reynaud Pianiste roulant : Guilhem Fontes Jongleur, dresseur : Vladimir Couprie & Alba Magicien : Nicolas Rey Jongleur, illusionniste : Nicolas Longshow Funambule : Didier Pasquette Danseurs, jongleurs : Diane Gossiome, Ricardo S. Mendes & Juri Bisegna Acrobate à la corde volante : Vassiliki Rossillion Production La Cascade, pôle national cirque Auvergne Rhône Alpes & Les Nouveaux Nez & Cie. Carte Blanche à Alain Reynaud (La Cascade / Les Nouveaux Nez & Cie). Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Randan Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Randan Autres Lieu Domaine royal de Randan Adresse Place Adélaïde d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Ville Randan lieuville Domaine royal de Randan Randan