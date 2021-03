Randa Maroufi Mairie de Colomiers, 13 février 2021-13 février 2021, Colomiers.

Randa Maroufi

du samedi 13 février au samedi 24 avril à Mairie de Colomiers

Les œuvres de Randa Maroufi s’intéressent à la place du corps dans l’espace public. Dans la série Les intruses qu’elle présente à Colomiers, des femmes sont méticuleusement mises en scène à la place des hommes initialement photographiés à une sortie de métro, dans un jardin public ou devant un salon de coiffure. Ses photographies et ses vidéos pointent ainsi des enjeux contemporains : la place des hommes et des femmes dans la société, la représentation et la mise en scène des corps, la capacité de transformation des images, leur potentiel militant. Dans le contexte sanitaire actuel, l’artiste adapte la présentation de son exposition en replaçant ses images dans l’atrium du Pavillon et sur les murs du bâtiment. Avec leur échelle humaine, les intruses deviennent ainsi des habitantes, des passantes, presque des amies.

Née à Casablanca en 1987, Randa Maroufi vit et travaille à Paris. Son travail est polymorphe : elle utilise tantôt la photographie, la vidéo, et tantôt l’installation, la performance et le son. Ses créations sont à mi-chemin entre le documentaire, l’étude sociologique, le cinéma et l’art contemporain.

En partenariat avec le Quai des Savoirs et à l’occasion du Week end de l’art contemporain du réseau Pinkpong (7-11 avril 2021) et du Mois de l’art contemporain du réseau Air de Midi ; coproduction avec la galerie Paris Beijing (Paris) et le Mu.ZEE (Ostende).

Pavillon Blanc Henri Molina | Entrée libre

Émission L’atelier A, site d’ARTE, 2015 -https://www.arte.tv/fr/videos/057123-045-A/randa-maroufi/

Lavigne Aude, émission « Randa Maroufi, plasticienne et réalisatrice marocaine », Les carnets de la création, France Culture, 26/11/2015-

Randa Maroufi, Métro et Coiffeur de la série Les Intruses, 2019

Œuvre produite par l’ICI dans le cadre de l’appel à projets de la Ville de Paris ‘Embellir Paris’

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



