Chantier participatif en faveur des amphibiens et reptiles Rancon Rancon, 30 septembre 2023, Rancon.

Chantier participatif en faveur des amphibiens et reptiles Samedi 30 septembre, 09h30 Rancon Gratuit – sur inscription

Au programme : entretien des mares et des fossés en faveur du crapaud Sonneur à ventre jaune, et création d’abris pour les reptiles et petits mammifères.

Renseignements et inscription obligatoire auprès de Sarah Cocquerez : s.cocquerez@cen-na.org ou 05.55.03.09.00

Prévoir le pique-nique, le CEN prévoit le dessert. Prévoir des bottes et outils de jardinage : sécateur, coupe-branches, gants, pelles

Rancon Place de la mairie 87290 rancon Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00

CEN Nouvelle-Aquitaine