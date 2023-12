Stage de canter poneys Ranch du Bel Air Labretonie, 4 janvier 2024 09:30, Labretonie.

Labretonie,Lot-et-Garonne

Stage de canter poneys au Ranch du Bel Air.

9h30-12h : galopade sur 24 km au départ de Caubeyres

Prévoir le pique-nique.

Inscription préalable..

2024-01-04

Ranch du Bel Air

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Pony canter course at Ranch du Bel Air.

9.30am-12pm: 24km gallop from Caubeyres

Please bring a picnic.

Please register in advance.

Curso de galope de ponis en el Ranch du Bel Air.

9h30-12h00: 24 km al galope desde Caubeyres

Se ruega traer un picnic.

Inscripción previa.

Pony-Canter-Kurs auf der Ranch du Bel Air.

9.30-12.00 Uhr: Galopp über 24 km ab Caubeyres

Das Picknick mitbringen.

Vorherige Anmeldung.

