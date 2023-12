Stage galop 3-4 Ranch du Bel Air Labretonie, 2 janvier 2024 09:30, Labretonie.

Labretonie,Lot-et-Garonne

Stage de galops 3 et 4 au Ranch du Bel Air.

9h30-12h : dressage

14h-16h30 : obstacle

Prévoir le pique-nique.

Inscription préalable..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 . EUR.

Ranch du Bel Air

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Gallops 3 and 4 course at Ranch du Bel Air.

9:30am-12pm: dressage

2pm-4.30pm: jumping

Please bring a picnic.

Prior registration required.

Curso de galopes 3 y 4 en el Ranch du Bel Air.

9.30-12.00: doma clásica

14.00-16.30: salto

Se ruega traer un picnic.

Inscripción previa.

Lehrgang für Galopp 3 und 4 auf der Ranch du Bel Air.

9.30-12 Uhr: Dressur

14h-16h30: Hindernislauf

Das Picknick mitbringen.

Vorherige Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Lot-et-Tolzac