Mini colo au Ranch du Bel Air Ranch du Bel Air Labretonie, 2 janvier 2024 08:30, Labretonie.

Labretonie,Lot-et-Garonne

Envie d’un petit séjour équestre ? Le Ranch du Bel Air propose une colo pendant les vacances de Noël, en immersion totale dans le monde du cheval.

Nuit en dortoir ou cabadienne.

Réservation préalable..

2024-01-02 fin : 2024-01-05 17:30:00. EUR.

Ranch du Bel Air

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Looking for an equestrian break? Ranch du Bel Air is offering a Christmas vacation camp, with total immersion in the world of horses.

Overnight in dormitory or cabadienne.

Prior booking required.

¿Le apetece una escapada ecuestre? El Ranch du Bel Air ofrece durante las vacaciones de Navidad un campamento de vacaciones para sumergirse en el mundo de los caballos.

Alojamiento en dormitorios o cabañas.

Se requiere reserva previa.

Lust auf einen kleinen Reiturlaub? Die Ranch du Bel Air bietet während der Weihnachtsferien ein Ferienlager an, bei dem du ganz in die Welt der Pferde eintauchen kannst.

Übernachtung im Schlafsaal oder Cabadienne.

Bitte vorher reservieren.

