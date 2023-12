Stage topo et soirée au Ranch du Bel Air Ranch du Bel Air Labretonie Catégories d’Évènement: Labretonie

Lot-et-Garonne Stage topo et soirée au Ranch du Bel Air Ranch du Bel Air Labretonie, 28 décembre 2023 07:00, Labretonie. Labretonie,Lot-et-Garonne Préparation TREC et galops pleine nature.

28 décembre : légende, cartes, orientation, parcours balisé à pied.

29 décembre : parcours à cheval, azimut, balises.

Réservation préalable. Apportez vos boussoles..

2023-12-28 fin : 2023-12-29 . EUR.

Ranch du Bel Air

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



TREC preparation and outdoor gallops.

december 28: legend, maps, orientation, marked routes on foot.

december 29: horse riding, azimuth, beacons.

Prior booking required. Bring your compasses. Preparación TREC y galopadas al aire libre.

28 de diciembre: leyendas, mapas, orientación, rutas marcadas a pie.

29 de diciembre: equitación, azimut, balizas.

Se requiere reserva previa. Traiga su brújula. Vorbereitung auf TREC und Galopps in der freien Natur.

28. Dezember: Legende, Karten, Orientierung, markierte Strecke zu Fuß.

29. Dezember: Strecke zu Pferd, Azimut, Markierungen.

Reservierung im Voraus. Bringen Sie Ihre Kompasse mit. Mise à jour le 2023-12-04 par OT Lot-et-Tolzac Détails Heure : 07:00 Catégories d’Évènement: Labretonie, Lot-et-Garonne Autres Code postal 47350 Lieu Ranch du Bel Air Adresse Ranch du Bel Air Ville Labretonie Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Ranch du Bel Air Labretonie Latitude 44.49223 Longitude 0.3776 latitude longitude 44.49223;0.3776

Ranch du Bel Air Labretonie Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labretonie/