Ranch du Bel Air en Fête Ranch du Bel Air Labretonie, 17 juin 2023, Labretonie.

Labretonie,Lot-et-Garonne

La fin de l’année équestre approche à grand pas le Ranch organise sa soirée de fin d’année :

19h : Spectacle des cavaliers du ranch

20H :Food-trucks, buvette

21H : Concert de « John Duff Trio » du rock-pop avec un dancefloor

Ouvert à tous !.

Ranch du Bel Air

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The end of the equestrian year is fast approaching, and the Ranch is organizing its end-of-year party:

7pm: Show by the Ranch riders

8pm: Food-trucks, refreshments

9pm: « John Duff Trio » rock-pop concert with dance floor

Open to all!

El final del año ecuestre se acerca rápidamente y el Rancho organiza su fiesta de fin de año:

19.00 h: Espectáculo de los jinetes del rancho

20.00 h: Food-trucks, bar de refrescos

21.00 h: Concierto de rock-pop « John Duff Trio » con pista de baile

Abierto a todos

Das Ende des Reitjahres naht mit großen Schritten die Ranch organisiert ihren Jahresabschlussabend :

19H : Vorführung der Reiter der Ranch

20H :Foodtrucks, Getränkestand

21H : Konzert des « John Duff Trio » Rock-Pop mit Dancefloor

Offen für alle!

