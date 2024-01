Randonnée à cheval : niveau confirmé Ranch de la Seignette Malbuisson Catégories d’Évènement: Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:00:00

fin : 2024-01-05 17:00:00 . Promenade de 3h à cheval pour des cavaliers confirmés.

Organisées par le Ranch de la Seignette.

Sur réservation EUR.

Ranch de la Seignette Rue de la Seignette

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

