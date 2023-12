Promenades à cheval Ranch de la Seignette Malbuisson Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2023-12-29 14:00:00

fin : 2023-12-29 17:00:00 . Organisée par le Ranch de la Seignette.

Tous les jours pendant les vacances de Noël, venez vous promener à cheval entre 1h et 3h.

Possibilité de faire d’autres balades selon vos envies, se renseigner au Ranch. EUR.

Ranch de la Seignette

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

