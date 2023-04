Les papillons des pelouses calcaires, 3 juin 2023, Rancennes.

Découvrez-les de manière ludique avec des animateurs du CEN-CA et du PNRA Le rendez-vous est fixé à Rancennes. Horaires : 10h à 12h. Gratuit et ouvert à tous. Difficulté moyenne Renseignements complémentaires et inscriptions au Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) 03 24 42 90 57.

Rancennes 08600 Ardennes Grand Est



Discover them in a playful way with CEN-CA and PNRA animators. Schedule : 10am to 12pm. Free and open to all. Difficulty : medium Information and registration at the Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) 03 24 42 90 57

Descúbrelos de forma lúdica con los animadores del CEN-CA y del PNRA. Horario: de 10 a 12 h. Gratuito y abierto a todos. Dificultad media Más información e inscripciones en el Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) 03 24 42 90 57

Entdecken Sie sie auf spielerische Weise mit Betreuern des CEN-CA und des PNRA. Treffpunkt ist in Rancennes. Uhrzeit: 10 Uhr bis 12 Uhr. Kostenlos und offen für alle. Mittlerer Schwierigkeitsgrad Zusätzliche Informationen und Anmeldungen beim Regionalen Naturpark der Ardennen (PNRA) 03 24 42 90 57

