Vosges Bruyères C’est parti ! Le Conseil Des Jeunes Bruyères vous invite le 15 Avril entre 10h et 18h à la salle des fêtes de Bruyères pour visiter l’exposition des jeunes talents : Des jeunes de 12 à 21 ans, exposent gratuitement, pour le plus grand plaisir de vos yeux, leurs œuvres : Photographies, dessins, peintures… Alors que vous soyez seul ou en famille, enfants ou adultes, soutenez cette deuxième édition et venez nombreux les rencontrer ! +33 6 42 86 43 55 https://forms.gle/k6uMBoeFKwpNCQqz5 Conseil des jeunes de Bruyères

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

