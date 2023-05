Rana Gorgani Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 01h00

Tout public. gratuit

Danse Soufie, performance de la derviche tourneur Rana Gorgani. Rana Gorgani, artiste chorégraphique d’origine iranienne est spécialisée dans les danses du monde persan. Depuis plusieurs années, elle se consacre à la spiritualité soufie à travers la danse, dans une optique universelle, contemporaine et laïque. La danse soufie se distingue par un mouvement continu et rotatif entraînant l’être dans un état extatique. Cette danse ancestrale est traditionnellement réservée aux hommes. Être femme et derviche tourneur a longtemps été impensable. Rana Gorgani incarne un véritable renouveau dans la pratique de la danse soufie. Elle est l’une des très rares derviches tourneurs féminins au monde. Son travail ne s’arrête pas à l’univers de la musique traditionnelle : Rana collabore avec de nombreux styles musicaux. Cette artiste atypique dépasse les frontières, tout comme elle dépasse ses limites physiques à travers sa maîtrise totale de la danse soufie. Rana Gorgani réalise une série de performances inédites dans la galerie Sud du Petit Palais. Sur fond de musique contemporaine et minimale, les mouvements de sa robe révèlent la beauté mystique du tournoiement. Telle une créature céleste, elle transporte le spectateur dans une expérience hypnotique et spirituelle qui nous plonge dans un songe éveillé. Avec la participation de Paris Musées. Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris Contact : https://danse-soufie.com/

Rana Gorgani, derviche tourneur, photo : Tingting

