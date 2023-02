Ramsès et l’Or des Pharaons – Billet Daté Individuel LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

L’Exposition évènement : RAMSES et l’Or des Pharaons Plongez au cœur du royaume de Ramsès, l’un des plus grands bâtisseurs de l’Égypte ancienne. Venez découvrir plus de 180 pièces originales, dont certaines ne sont jamais sorties d’Égypte, regroupées dans une collection exceptionnelle. Un trésor de plus de 3 000 ans à couper le souffle :

– Bijoux exceptionnels

– Masques royaux spectaculaires,

– Mobilier des tombes inviolées de la ville de Tanis

L’exposition proposera également une expérience en réalité virtuelle à la découverte du fabuleux temple d’Abou Simbel et du tombeau de Néfertari. RAMSES et l’Or des Pharaons l’exposition Évènement à partir du 7 avril 2023 à la Grande Halle de La Villette à Paris. Informations pratiques :



Horaires d’ouverture :

Tous les jours de 10h00 à 19h00, dernière séance à 17h30 (dernière entrée à 18H) Enfants :

De 4 à 14 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. . EUR24.0 24.0 euros Votre billet est ici

