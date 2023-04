Animations Premières Pages à Rampoux Bibliothèque L’Ostal, 31 mai 2023, Rampoux.

Dans le cadre de Premières Pages, la médiathèque de Salviac propose des animations avec le module « Qu’est-ce que tu expérimentes ? », autour du livre de Claire Dé « Qui veut jouer avec moi? « ..

2023-05-31 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-31 16:00:00. EUR.

Bibliothèque L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



Within the framework of Premières Pages, the Salviac media library proposes animations with the module « Qu’est-ce que tu expérimentes? », around the book of Claire Dé « Qui veut jouer avec moi? « .

En el marco del festival Premières Pages, la mediateca de Salviac propone actividades con el módulo « Qu’est-ce que tu expérimentes? », basado en el libro de Claire Dé « Qui veut jouer avec moi? « .

Im Rahmen von Premières Pages bietet die Mediathek in Salviac Veranstaltungen mit dem Modul « Qu’est-ce que tu experimentes? » rund um Claire Dé’s Buch « Wer will mit mir spielen? « .

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Cazals-Salviac