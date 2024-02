Rampin : Father & Son Les LimogEs Limoges, samedi 9 mars 2024.

Rampin : Father & Son Les LimogEs Limoges Haute-Vienne

Marc et Raphaël Rampin, respectivement père et fils, l'un doté de sa guitare, l'autre muni de sa trompette, tantôt bassistes également, s'associent dans un duo espiègle et sans limites afin de parcourir le jazz de toutes époques.

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

