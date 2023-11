Session char à voile à Honfleur Rampe du Mont-Joli Honfleur, 1 décembre 2023, Honfleur.

Les séances se déroulent sur un parcours délimité, surveillé et encadré par un moniteur diplômé.

Le parcours est assez simple, permettant une prise en main rapide. Il est orienté au mieux par apport à la direction du vent.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

Sur la plage du Butin..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 15:00:00. .

Rampe du Mont-Joli

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Sessions take place on a marked-out course, supervised by a qualified instructor.

The course is fairly simple, making it easy to get the hang of. It is oriented as best as possible to the wind direction.

If you are interested, please contact us by phone or e-mail.

On Butin beach.

Las sesiones se desarrollan en un circuito balizado, bajo la supervisión de un instructor cualificado.

El recorrido es bastante sencillo, por lo que es fácil cogerle el truco. Está orientado lo mejor posible a la dirección del viento.

Si está interesado, póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

En la playa de Butin.

Die Sitzungen finden auf einem abgesteckten Parcours statt, der von einem diplomierten Lehrer überwacht und betreut wird.

Der Parcours ist recht einfach, sodass man sich schnell zurechtfindet. Er ist so gut wie möglich auf die Windrichtung ausgerichtet.

Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Am Strand von Le Butin.

