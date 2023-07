Séances de rugby toucher Rampe du Mont-Joli Honfleur, 17 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Le Rugby Athlétic Club Honfleurais organise tous les lundis de juillet et août, de 18h30 a 20h, sur la plage du Butin des séances de rugby à toucher (sans placage, sans contact)

Ouvert à toutes et à tous, petits et grands, jeunes et vieux, femmes et hommes

Débutants comme confirmés

Dans la joie et la bonne humeur.

2023-07-17 20:00:00 fin : 2023-07-17 . .

Rampe du Mont-Joli

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The Rugby Athlétic Club Honfleurais organizes touch rugby sessions (no tackle, no contact) every Monday in July and August, from 6:30 to 8 p.m., on the Butin beach

Open to all, young and old, men and women

Beginners and advanced alike

In fun and good spirits

Todos los lunes de julio y agosto, de 18.30 a 20.00 h, el Rugby Athlétic Club Honfleurais organiza sesiones de rugby de toque en la playa de Butin (sin placaje ni contacto)

Abierto a todos, niños y adultos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres

Principiantes y jugadores experimentados

Con buen humor y diversión

Der Rugby Athletic Club Honfleurais organisiert jeden Montag im Juli und August von 18:30 bis 20:00 Uhr am Strand von Butin Rugby zum Anfassen (ohne Tackling, ohne Kontakt)

Offen für alle, ob groß oder klein, jung oder alt, Frau oder Mann

Anfänger wie Fortgeschrittene

Mit Freude und guter Laune

