Visite guidée Potins royaux au Château Royal d’Amboise Rampe du Château Amboise, 24 octobre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

La jeune et jolie Gabrielle de Saint Ouen est l’une des personnalités les plus pétillantes du château royal d’Amboise. On ne lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue..

Mercredi 2023-10-24 16:15:00 fin : 2023-10-31 . 6 EUR.

Rampe du Château

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The young and pretty Gabrielle de Saint Ouen is one of the most sparkling personalities of the royal castle of Amboise. We only know of one (big) flaw: she has a wagging ear… and a sharp tongue.

La joven y guapa Gabrielle de Saint Ouen es una de las personalidades más brillantes del castillo real de Amboise. Sólo tiene un (gran) defecto conocido: tiene una oreja que se mueve… y una lengua afilada.

Die junge und hübsche Gabrielle de Saint Ouen ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten im königlichen Schloss Amboise. Man kennt nur einen (großen) Fehler an ihr: Sie hat die Ohren gespitzt … und eine scharfe Zunge.

