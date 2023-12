SOIREE POETIQUE POEZIK AUTOUR DE FRÉDÉRIC PRAT Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Début : 2024-01-12 18:00:00

fin : 2024-01-12 20:00:00 Lecture théâtrale en musique des textes de Frédéric Prat. Gratuit sur inscription.

Lecture théâtrale en musique des textes de Frédéric PRAT. Poézik, ce sont deux comédiens qui en musique donneront vie à des textes poétiques, en clôture de l’exposition consacrée à Frédéric Prat, célèbre poète biterrois mort au front en 1915. Gratuit, sur inscription .

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie

