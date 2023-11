EXPOSITION – « EN AVANT ! SOUVENIRS DE FRÉDÉRIC PRAT » Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie Béziers, 16 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Dramaturge, artiste et poète, Frédéric Prat est un personnage au parcours aussi inspirant que dramatique. Engagé au début de la Première Guerre Mondiale, il mourra au front la veille de ses 20 ans laissant derrière lui plusieurs pièces de théâtre, une bibliothèque de dessins et plusieurs dizaines de poèmes.

Mise en lumière de ses compositions et de ses archives personnelles. Entrée libre..

2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-12-15 17:30:00. .

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Playwright, artist and poet, Frédéric Prat’s life story is as inspiring as it is dramatic. Enlisted at the start of the First World War, he died at the front on the eve of his 20th birthday, leaving behind several plays, a library of drawings and dozens of poems. Highlighting his compositions and personal archives. Free admission.

Dramaturgo, artista y poeta, la vida de Frédéric Prat es tan inspiradora como dramática. Se alistó al comienzo de la Primera Guerra Mundial y murió en el frente la víspera de cumplir 20 años, dejando tras de sí varias obras de teatro, una biblioteca de dibujos y decenas de poemas. Se destacarán sus composiciones y archivos personales. Entrada gratuita.

Der Dramatiker, Künstler und Dichter Frédéric Prat ist eine Persönlichkeit mit einem ebenso inspirierenden wie dramatischen Lebenslauf. Er wurde zu Beginn des Ersten Weltkriegs eingezogen und starb an der Front am Vorabend seines 20. Lebensjahres. Er hinterließ mehrere Theaterstücke, eine Bibliothek mit Zeichnungen und mehrere Dutzend Gedichte. Beleuchtung seiner Kompositionen und seines persönlic

Mise à jour le 2023-10-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE