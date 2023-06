MURDER PARTY AUX ARCHIVES Rampe du 96e Régiment d’Infanterie Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault MURDER PARTY AUX ARCHIVES Rampe du 96e Régiment d’Infanterie Béziers, 25 août 2023, Béziers. Béziers,Hérault Par une enquête policière sous forme de jeu de rôle, plongez dans le monde des Archives et l’histoire de Béziers.

Réservation obligatoire par téléphone..

2023-08-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Rampe du 96e Régiment d'Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie

