ATELIER – DU PLAN À L’AQUARELLE ! Rampe du 96e Régiment d’Infanterie Béziers, 23 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Tracés à la plume et rehaussés d’aquarelle, les plans d’urbanisme sont de véritables chefs d’œuvres au XIXe siècle! Venez donc vous essayer à cet exercice. Payant – Réservation obligatoire par téléphone..

2023-08-23 14:30:00 fin : 2023-08-23 . EUR.

Rampe du 96e Régiment d’Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Drawn in pen and enhanced with watercolor, town plans were true masterpieces in the 19th century! Come and try your hand at this exercise. Charge – Reservations required by telephone.

Dibujados a pluma y realzados con acuarela, los planos urbanos eran auténticas obras maestras en el siglo XIX Venga a probar este ejercicio. Gratuito – Imprescindible reservar por teléfono.

Die mit Feder und Aquarellfarben gezeichneten Stadtpläne waren im 19. Jahrhundert wahre Meisterwerke Jahrhundert. Versuchen Sie sich selbst an dieser Aufgabe. Kostenpflichtig – Telefonische Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE