ATELIER – FABRICATION D’UN CODEX Rampe du 96e Régiment d’Infanterie Béziers, 9 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Durant cet atelier, venez créer votre codex médiéval à l’aide de cahiers, folios, plats, contre-plats, reliures…

Payant – Réservation obligatoire par téléphone..

2023-08-09 14:30:00 fin : 2023-08-09 . EUR.

Rampe du 96e Régiment d’Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie



During this workshop, come and create your own medieval codex using notebooks, folios, boards, back boards, bindings…

Charge – Reservations required by telephone.

Durante este taller, venga a crear su propio códice medieval utilizando cuadernos, folios, tablas, contratablas, encuadernaciones, etc.

De pago – Es necesario reservar por teléfono.

Während dieses Workshops können Sie Ihren mittelalterlichen Codex mithilfe von Heften, Folianten, Deckblättern, Gegenblättern, Einbänden usw. erstellen.

Kostenpflichtig – Telefonische Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE