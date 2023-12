CONCERT HELP A BEATLES TRIBUTE Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse, 27 janvier 2024, La Bresse.

La Bresse Vosges

Début : Samedi 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

HELP est un Tribute des BEATLES qui nous vient de Slovénie, mais aux accents purement BRITISH et à la sonorité identique à celle de leurs ainés. Ces 4 garçons passionnés par l’histoire de ce groupe mythique, décident de leur redonner vie en Live pour le plus grand plaisir d’un public en manque. Bluffant de ressemblance, le mimétisme ne s’arrête pas là, car le ressenti est absolument impressionnant et l’ambiance qui s’installe dès la première chanson est teintée à la fois de beaucoup d’énergie, mais aussi d’une nostalgie poignante. Le public se laisse facilement bercer et emporter par tous les standards du plus célèbre groupe de LIVERPOOL, accompagnant sans hésiter tous les titres repris, un vrai régal..

Rampe de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



