CONCERT VOIX SANS FRONTIÈRES Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse, 16 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Le principe est simple, comme dans les Balades romantiques, on juxtapose 2 styles qu’on ne mélange que rarement : la première partie est consacrée à des airs d’opéras de Lully, Mozart, Rossini, Verdi, la seconde, à des chansons de Aznavour, Brassens, Brel, Trenet, Souchon, Higelin, Bruel, Montand…Un savant mélange et une soirée pleine de promesses pour le plus grand plaisir des amateurs de musique.. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Rampe de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The principle is simple: as in the Balades romantiques, we juxtapose 2 styles that are rarely mixed: the first part is devoted to opera arias by Lully, Mozart, Rossini, Verdi, the second to songs by Aznavour, Brassens, Brel, Trenet, Souchon, Higelin, Bruel, Montand…A clever mix and an evening full of promise for the greatest pleasure of music lovers.

El principio es simple: como en las Balades romantiques, yuxtaponemos 2 estilos que raramente se mezclan: la primera parte está dedicada a arias de ópera de Lully, Mozart, Rossini, Verdi, la segunda a canciones de Aznavour, Brassens, Brel, Trenet, Souchon, Higelin, Bruel, Montand… Una mezcla inteligente y una velada llena de promesas para el mayor placer de los melómanos.

Das Prinzip ist einfach, wie bei den Balades romantiques werden zwei Stile nebeneinander gestellt, die man nur selten mischt: Der erste Teil ist Opernarien von Lully, Mozart, Rossini und Verdi gewidmet, der zweite Chansons von Aznavour, Brassens, Brel, Trenet, Souchon, Higelin, Bruel, Montand… Eine gekonnte Mischung und ein vielversprechender Abend zum größten Vergnügen aller Musikliebhaber.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES