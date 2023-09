CONCERT SOIRÉE ROCK 100 % FÉMININ Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse, 2 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Music Live Events et Amorock Production vous présenrtent une soirée Rock 100 % féminin avec la présence du groupe Fallen Lilies et le groupe Ladies Ballbreaker.. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . 30 EUR.

Rampe de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Music Live Events and Amorock Production present a 100% all-female rock evening featuring Fallen Lilies and Ladies Ballbreaker.

Music Live Events y Amorock Production presentan una velada de rock 100% femenina con Fallen Lilies y Ladies Ballbreaker.

Music Live Events und Amorock Production präsentieren Ihnen einen 100 % weiblichen Rockabend mit der Band Fallen Lilies und der Band Ladies Ballbreaker.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES