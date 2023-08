ZUMBA PARTY Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse, 30 septembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Zumba Party organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse.. Tout public

Samedi 2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Rampe de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Zumba Party organized by the Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse.

Zumba Party organizada por la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse.

Zumba Party, organisiert von der Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES