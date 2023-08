Comité des fêtes Ramous, 2 septembre 2023, Ramous.

Ramous,Pyrénées-Atlantiques

Déjeuner à la fourchette : gras double, pomme de terre, vin, café.

10h30 Concours de pétanque réservé aux locaux suivi de la pause déjeuner sandwichs.

17h30 Spectacle avec les vachettes landaises Ganaderia de Soussotte de Pomarez.

19h Soirée du comité animée par la banda los Aïgassuts.

23h Soirée animée par DJ Alex..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Ramous 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fork lunch: double fat, potatoes, wine, coffee.

10:30 am Petanque competition reserved for locals, followed by sandwich lunch.

5:30pm Show with Landes cows Ganaderia de Soussotte de Pomarez.

7pm Committee evening with Los Aïgassuts banda.

11pm Entertainment by DJ Alex.

Almuerzo de tenedor: doble de grasa, patatas, vino, café.

10.30 Competición de petanca reservada a los lugareños seguida de almuerzo de bocadillos.

17h30 Espectáculo con vacas landesas de la Ganadería de Soussotte en Pomarez.

19h Velada del Comité amenizada por la banda los Aïgassuts.

23h Animación a cargo de DJ Alex.

Mittagessen mit der Gabel: Doppelfett, Kartoffeln, Wein, Kaffee.

10.30 Uhr Petanque-Wettbewerb für Einheimische, gefolgt von einer Mittagspause mit Sandwiches.

17.30 Uhr Vorführung mit den Landes-Kühen Ganaderia de Soussotte aus Pomarez.

19 Uhr Abend des Komitees, musikalisch umrahmt von der Banda los Aïgassuts.

23 Uhr Abendveranstaltung mit DJ Alex.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Coeur de Béarn