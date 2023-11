Meryl LE BIKINI Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Figure emblématique de la scène française, Meryl a fait son grand retour cette année avec un très attendu nouvel EP "Ozoror" où elle mêle avec adresse trap, reggae et pop. Retrouvez Meryl pour la première fois sur scène avec des musiciens lors d'une tournée dans toute la France, avant de s'attaquer au Zénith Paris le 16 mars 2024 !

Concert le 3 avril 2024 à 19:30 au LE BIKINI, RAMONVILLE ST AGNE. Tarif : 32.0 euros.

