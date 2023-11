Blonde Redhead LE BIKINI, 3 décembre 2023, RAMONVILLE ST AGNE.

Blonde Redhead LE BIKINI. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 19:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Radical Production (2-L-R-20-12573 / 3-L-R-20-12574) présente ce spectacle BLONDE REDHEAD Blonde Redhead est de retour avec un nouvel album, Sit Down For Dinner (à paraitre le 29 septembre 2023) et une nouvelle tournée ! « La vie change vite », a écrit Joan Didion. « La vie change en un instant. Vous vous asseyez pour dîner et la vie telle que vous la connaissez s’arrête ». Au printemps 2020, la chanteuse et multi-instrumentiste de Blonde Redhead, Kazu Makino, a découvert ce passage des mémoires de 2005 de Joan Didion (The Year of Magical Thinking), dans lesquelles l’auteur évoque l’expérience dévastatrice de la mort soudaine de son mari au cours d’un dîner. Dans l’incertitude profonde des premiers mois de la pandémie, Makino pensait à ses propres parents, loin au Japon, au rituel alors disparu du dîner en famille et au sentiment lourd et omniprésent que la vie pouvait basculer en un instant pour n’importe lequel d’entre nous. Avec un langage clair et des mélodies incandescentes, Makino raconte ces sentiments dans deux chansons, « Sit Down for Dinner Pt I » et « Sit Down for Dinner Pt II », qui ont servi de titre au dixième album complet de Blonde Redhead. Des titres qui ont eu une résonance toute particulière pour les membres italiens de Blonde Redhead, les frères jumeaux nés à Milan Amedeo Pace (chanteur / multi-instrumentiste) et Simone Pace (batteur). Sur Sit Down for Dinner, les mélodies discrètes mais viscérales qui chargent chaque chanson créent une toile d’araignée pour les paroles qui traitent des luttes inévitables de l’âge adulte : la rupture de la communication dans les relations durables, se demander de quel côté se tourner, s’accrocher à ses rêves. Cet album immersif et méticuleux témoigne de la logique interne unique que Blonde Redhead a affinée au cours de ses trois décennies d’existence, emprunte d’unité persistante. Formé en 1993 dans l’underground indie new-yorkais, Blonde Redhead s’est rapidement fait une place sur le label du batteur de Sonic Youth Steve Shelley, Smells Like, avant de sortir des albums très appréciés sur Touch & Go et 4AD, qui tracent un arc allant de l’indie-rock anguleux à l’art pop cosmopolite. Le trio aurait pu être la quintessence du groupe des années 90, mais il n’a cessé d’avancer, de grandir, sans jamais se cantonner à une autre époque que le présent. Nous avons hâte de les retrouver sur scène ! Blonde Redhead

LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Haute-Garonne

